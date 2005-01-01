Хорватский футболист рассказал, почему не пожал руку Путину

Футболист сборной Хорватии, игрок киевского «Динамо» Йосип Пиварич объяснил, что во время церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 не пожал руку президенту России Владимиру Путину, так как не хотел его задерживать.

«Как вы помните, тогда пошел очень сильный дождь. Я был третьим или четвертым после нашего капитана Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент Путин развернулся, и я прошел мимо. Не хотел задерживать процесс», – рассказал Пиварич в интервью «Футбол 24».

По мнению Пиварича, сборная Хорватии смогла добиться второго места на ЧМ-2018 благодаря своей «компактности».

«Мы были очень хорошей компактной командой, бились друг за друга, и каждый матч играли, как последний. На ЧМ-2018 было много хороших команд, и им не хватало компактности», – сказал он

Он также отметил, что эмоциональная поддержка сборной со стороны президента Хорватии Колинды Грабарь-Китарович «приятна и важна».

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Сборная Хорватии заняла второе место на ЧМ-2018, проиграв в финале команде Франции со счетом 2:4.