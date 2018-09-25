Пекин посоветовал Лондону способ гарантировать стабильность отношений с Китаем

Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хантом предложил Лондону способ, который позволит укрепить взаимное доверие, обеспечив гармоничное и стабильное развитие китайско-британских отношений.

В Пекине выразили надежду, что британская сторона будет следовать своим заявлениям, и не станет занимать чью-либо сторону в спорах по Южно-Китайскому морю, передает ТАСС.

«Тем самым будет проявлено уважение к суверенитету и территориальной целостности КНР. (...) Подобное невмешательство позволит укрепить взаимное доверие двух стран, обеспечит гармоничное и стабильное развитие китайско-британских отношений», – заявил глава МИД Китая.

Ван И подчеркнул, что в условиях усиливающейся нестабильности на международной арене Пекин и Лондон должны стремиться к совместному преодолению всевозможных возрастающих рисков.

Хант в свою очередь отметил, что Великобритания заинтересована в развитии стратегических контактов с Китаем, в активизации взаимодействия по всем направлениям и совместных усилиях, направленных на поддержание существующего миропорядка.

Напомним, в начале сентября Китай потребовал от ВМС Британии немедленно прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море.