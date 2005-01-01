МИД ответил на заявление США по поставкам С-300 Сирии

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона касательно поставок ЗРК С-300 Сирии.

«Мы, конечно, внимательно отнеслись к комментариям высокопоставленных лиц США по данному вопросу. Естественно, такого рода решения нами принимаются после детального и глубокого анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки. Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки», – сказал Рябков, передает «Интерфакс».

Замглавы МИД отметил, что такую постановку вопроса российские дипломаты «не считают оправданной».

По его словам, министерство хотело бы обратиться с призывом к американским коллегам «более трезво, взвешенно и без предубеждений подходить к нашим действиям в этой ситуации, как и во всех других ситуациях».

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что планы России поставить в Сирию комплексы С-300 станут «значительной эскалацией» ситуации со стороны Москвы.

О решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 объявил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что это необходимо для укрепления противовоздушной обороны САР.