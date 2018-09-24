Стало известно о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года

В 2021 году продлится заморозка накопительной части пенсии, эта мера уже заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России, сообщили в пресс-службе ПФР.

«В проекте бюджета ПФР учтена приостановка обязательных страховых взносов на формирование пенсионных накоплений до 2021 года включительно», – передает слова представителя ПФР ТАСС.

В декабре 2017 года заморозка накопительной части пенсии была продлена до 2020 года.

Сейчас россияне являются участниками распределительной пенсионной системы по умолчанию. До 2014 года пенсионные накопления до 2014 года формировались только у граждан, которые сделали выбор в пользу накопительной системы, однако в последующие годы отчисления на пенсионные накопления «были заморожены». Пенсионные взносы в полном объеме поступают в распределительную систему.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть – идут на выплаты нынешним пенсионерам.