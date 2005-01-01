Путин обсудил с Нетаньяху поставки С-300 Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, стороны обсудили ситуацию с крушением российского Ил-20 из-за израильских истребителей и поставки ЗРК С-300 Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Нетаньяху еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военных, сообщается на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России. Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», – говорится в заявлении.

Путин в разговоре акцентировал внимание на том, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО за счет поставок С-300 «адекватны сложившейся ситуации», они направлены на «предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300, чтобы укрепить боевые возможности сирийской противовоздушной обороны.

В Кремле пояснили, что поставка Сирии С-300 не является действием против третьих стран, Россия руководствуется интересами по защите своих военных.

Поставки С-300 стали ответом на гибель Ил-20 с 15 военными на борту из-за действий израильских истребителей.