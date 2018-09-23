В Германии выяснили, как украинская казна теряет миллиарды евро

Украинская казна теряет миллиарды евро из-за развернутого в стране масштабного налогового мошенничества, пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное по заказу фракции левых и скандинавских зеленых в Европарламенте.

Spiegel пишет, что ряд украинских предприятий и концернов применяют мошеннические схемы по уходу от выплаты налогов и попросту грабят свою страну, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Европейский союз осведомлен обо всех этих махинациях, однако предпочитает не принимать никаких контрмер, а напротив, продолжает оказывать украинским властям финансовую поддержку. С 2014 года ЕС оказал Украине помощь на 11 млрд евро, причем 3 млрд евро «так и не поступили в украинскую казну».

Только спустя четыре года Брюссель заинтересовался тем, во что были инвестированы средства европейских налогоплательщиков, недоумевает Der Spiegel. Автор статьи отмечает, что по-прежнему большинство европейских чиновников предпочитают закрывать глаза на действия украинских властей из-за конфликта Киева с Москвой, стараясь не критиковать власти Украины.

«Группам олигархов на Украине выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляются разнообразные льготы», – рассказал изданию депутат Европейского парламента от фракции левых Хельмут Шольц.

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