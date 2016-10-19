Ликвидация «СтопХама» не помешает активистам клеить наклейки на автомобили

«Не думаю, что ребятам с наклейками требуется какая-то юридическая составляющая, это вряд ли отразится на их деятельности», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов, комментируя ликвидацию организации «СтопХам».

Мосгорсуд в пятницу ликвидировал движение «СтопХам», которое было создано в 2010 году для борьбы с водителями, нарушающими ПДД.

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов заявил газете ВЗГЛЯД, что юридическая ликвидация общественного движения «СтопХам» не помешает активистам клеить на машины наклейки:

«По закону об общественных объединениях любая организация может существовать без единой государственной регистрации. Но если им хочется получать юридические права (получать гранты, осуществлять коммерческую деятельность или регистрировать собственность), то им обязательно надо выступать в качестве юридического лица. Но я не думаю, что ребятам с наклейками требуется какая-то юридическая составляющая, это вряд ли отразится на их деятельности», – отметил Холодов, уточнив, что ликвидация движения может разве что негативно сказаться на финансировании проекта, у активистов могут возникнуть трудности с покупкой наклеек.

По его словам, последние несколько лет «на слуху их (представителей «СтопХама») стало меньше», но «поскольку никто не считает водителей, которым клеили наклейки на автомобили», Холодов затруднился сказать, свернули ли участники организации деятельность в России.

«Движение «СтопХам» не будет обжаловать решение Мосгорсуда о ликвидации, но его активисты продолжат рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения», – сообщил ТАСС лидер движения Дмитрий Чугунов.

Он пояснил, что в 2012 году организация обжаловала аналогичное решение суда, поскольку на счете оставались средства, полученные в виде грантов, за которые необходимо было рассчитаться.

По словам Чугунова, проект продолжает развиваться, у него появилось новое направление деятельности в сфере ЖКХ «Давайте разберемся».

Напомним, в 2016 году по решению Минюста организация была ликвидирована, но позже решение отменили. Позже от требования о ликвидации отказались и в самом министерстве.

В 2016 году газета ВЗГЛЯД публиковала интервью с лидером «СтопХама» Дмитрием Чугуновым, спустя год он заявил об уходе проекта в соцсети.