Стало известно о молодом любовнике Степаненко

Мирному разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко мешает молодой любовник Степаненко, заявила журналистка Марина Саид Шах.

По ее словам, Степаненко, заявлявшая, что сейчас «не одна», состоит в отношениях с артистом Театра Петросяна Игорем Христенко, сыном первой любви Степаненко оперного певца Владлена Христенко, передает РЕН ТВ.

Степаненко способствовала карьере Игоря Христенко, который имеет большое моральное влияние на артистку, заявила Шах.

Напомним, сообщалось, что Степаненко старается затянуть бракоразводный процесс, чтобы помешать новому браку супруга.

СМИ также сообщали, что поводом для расставания артистов могла стать молодая помощница Петросяна.