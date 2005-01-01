Стало известно о молодом любовнике Степаненко

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20 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:50  |  vz.ru
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За что туристы все больше хвалят Крым

Крым завлекает природой, чистыми пляжами, мягким климатом и экскурсиямиФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крым, похоже, поставит очередной рекорд по количеству принятых за сезон туристов. Однако главный итог завершающегося сезона вовсе не в этом. Опросы показывают, что отдыхающие становятся все более довольными отдыхом на полуострове. Что именно улучшилось в Крыму и что по-прежнему не нравится отдыхающим? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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«Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

Евгений Деданин и налётчикиФото: sledcom.ru
Нападение на дом жителя Бугульмы Евгения Деданина вошло в историю российского права. Хозяин смертельно ранил обоих налетчиков, и прокуратура, поперек обыкновения, сочла его действия правомерными. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Бугульме и выяснил подробности резонансного дела. Оно может стать поворотной точкой для всех, кому доведется защищать себя и своих близких. Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Дети «доктора Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Теперь блондинке с постсоветского пространства достаточно сказать: меня хотели отравить, как Скрипалей! И вот уже твои снимки в белье и без белья опубликованы в The Sun, а мир восторгается смелой дамочкой, рискнувшей стать «бывшей русской». Подробности...
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Патриотическое воспитание должно быть честным

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Патриотическое воспитание – это нормально. Но если детскую любовь к родителям не нужно «обосновывать» (рассказывать, какие мама с папой хорошие), то со страной сложнее. Любит ли наша страна своих детей так, как хочет, чтобы они любили ее? Подробности...
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Как из старой сказки делают новую быль

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Сейчас не девяностые, и внутренним грызунам больше не позволят пустить дело на самотек. В нынешних условиях довольствоваться внутренним развалом страны можно только при обеспеченном внешнем поражении. Подробности...
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Стало известно о молодом любовнике Степаненко

             20 сентября 2018, 08:15
          Фото: кадр из видео
          Текст: Антон Антонов

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          Мирному разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко мешает молодой любовник Степаненко, заявила журналистка Марина Саид Шах.

          По ее словам, Степаненко, заявлявшая, что сейчас «не одна», состоит в отношениях с артистом Театра Петросяна Игорем Христенко, сыном первой любви Степаненко оперного певца Владлена Христенко, передает РЕН ТВ.

          Степаненко способствовала карьере Игоря Христенко, который имеет большое моральное влияние на артистку, заявила Шах.

          Напомним, сообщалось, что Степаненко старается затянуть бракоразводный процесс, чтобы помешать новому браку супруга.

          СМИ также сообщали, что поводом для расставания артистов могла стать молодая помощница Петросяна.


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