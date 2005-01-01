Грузия сочла свое вступление в НАТО полезным для России

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе утверждает, что планируемое вступление его страны в НАТО отвечает интересам России.

Бахтадзе пояснил, что вступление Грузии в НАТО «сделает регион более предсказуемым и стабильным», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что Грузия не может похвастаться крупной экономикой, но при этом страна «тратит более 2% ВВП на военные нужды».

По его словам, «дружба» Грузии с США «проходит проверку на прочность в сражениях», страны «плечом к плечу борются с международным терроризмом в Афганистане и Ираке».

Бахтадзе утверждает, что Грузия «вносит самую крупную на душу населения лепту в эту борьбу».

Он впервые в ранге главы правительства Грузии направился с рабочим визитом в Вашингтон.

В августе канцлер Германии Ангела Меркель в Тбилиси заявила, что «откровенно» считает невозможным скорое вступление Грузии в НАТО из-за проблем Абхазии и Южной Осетии.