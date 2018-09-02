В Афганистане потерпел крушение военный вертолет

В результате крушения военного вертолета на базе афганских Вооруженных сил в провинции Балх на севере страны погибли как минимум двое и трое пострадали, сообщает агентство Пажвак.

По данным агентства Khaama Press, инцидент произошел в 7.30 по местному времени (6.00 мск) на территории лагеря «Шахин». Вертолет принадлежал иностранной компании, он летел в провинцию Фарьяб, однако упал и загорелся, передает РИА «Новости».

Причиной крушения названы технические неполадки.

Напомним, ВС Афганистана ранее эксплуатировали российские вертолеты Ми-17, однако теперь их меняют американскими UH-60 Black Hawks. При этом вертолеты из США оказались менее эффективными и более сложными в обслуживании.