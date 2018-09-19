США выразили готовность к переговорам с КНДР об изменении формата отношений

Вашингтон готов немедленно начать переговоры с Пхеньяном по вопросу изменений формата отношений между США и КНДР, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

Помпео сообщил, что предложил северокорейскому коллеге Ли Ен Хо провести встречу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Кроме того, США пригласили представителя КНДР встретиться в Вене со американским спецпредставителем по Северной Корее при первой возможности, передает РИА «Новости».

Указанные встречи должны дать старт переговорам двух государств о пересмотре отношений «посредством процесса быстрой денуклеаризации Северной Кореи, который должен быть закончен к январю 2021 года, как объявлено председателем Ким Чен Ыном, для формирования длительного и стабильного режима мира на Корейском полуострове».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Перед этим главы КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны.