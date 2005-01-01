Структура Росавиации сообщила о нехватке денег для ремонта аэродромов

Замгендиректора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Алина Малышева, выступая на форуме «Транспортная инфраструктура России», заявила об отсутствии средств на содержание аэродромной инфраструктуры.

«На сегодняшний день исполнение этой обязанности никаким образом не обеспечено: те доходы, которые мы получаем от арендной платы, явно не способны покрывать или хотя бы софинансировать исполнение этой обязанности. Государство, в свою очередь, какого-либо финансирования из федерального бюджета на эти нужды пока не предусматривает», – сказала Малышева, передает «Интерфакс».

По ее словам, стоит задуматься передаче этого имущества в концессии. «Не только чтобы создавать аэропортовую инфраструктуру, но и эксплуатировать существующую», – пояснила Малышева.

«Поэтому инициативы по заключению концессии – не только в отношении аэропортов Московского авиаузла – явно имеют основания для того, чтобы быть поддержанными государством, и переговорный процесс имеет все шансы на успех», – добавила она.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» находится под контролем Росавиации.

В конце 2017 года правительство выпустило постановление, согласно которому обязанность по капитальному ремонту аэродромов возлагается на их арендодателя.