Минфин сообщил, на сколько вырастет страховая пенсия по старости

Средний размер страховой пенсии по старости в 2018-2024 годах у неработающих пенсионеров может увеличиться более чем в 1,4 раза, согласно материалам Министерства финансов.

Также Минфин прогнозирует профицит бюджета России в 2018 году на уровне 1,3% ВВП, передает ТАСС. В министерстве сохранили прогноз профицита бюджета в 2019 году на уровне 1,8% ВВП. Прогноз профицита повышен до 1,1% в 2020 году и до 0,8% в 2021 году.

Кроме того Минфин планирует увеличение средств ФНБ в 2019 году до 7,8 трлн рублей. В 2020 году запланировано увеличение до 11,37 трлн рублей, в 2021 году – до 14,18 трлн рублей.

Согласно проекту бюджета, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2021 года составит 12% ВВП. На конец 2018 года показатель составит 3,8% ВВП, 2019 года – 7,4% ВВП, 2020 года – 10,3%.

Средства ФНБ в 2019-2021 годах не будут использоваться на финансирование дефицита бюджета России и бюджета Пенсионного фонда.

«В 2019-2021 годах, согласно бюджетным правилам и с учетом прогноза социально-экономического развития России, не предполагается использование средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда», – говорится в проекте бюджета.

Объем госдолга в 2019-2021 годах сохранится на безопасном уровне, менее 20% ВВП.

Ранее сообщалось, что бюджет России в первые годы после пенсионных изменений увеличит финансирование Пенсионного фонда России.