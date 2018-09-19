Евро впервые с 27 августа опустился ниже 78 рублей

На Московской бирже курс евро опустился на 60 копеек и составил 77,98 рубля впервые с 27 августа, следует из данных торгов.

Ниже 78 рубля евро последний раз стоил 27 августа этого года, передает ТАСС.

В среду курс доллара также опускается – он упал ниже 67 рублей. Последний раз на таком уровне он тоже находился 27 августа.