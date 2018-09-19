В России разработан комплекс «Стена» для защиты от толпы

В региональные подразделения Росгвардии до конца года поступят около 10 комплексов «Стена» для защиты от агрессивных граждан, сообщили в концерне «Калашников».

«Скорее всего, в этом году будет поступать в региональные подразделения ОМОН», – сказал представитель концерна, передает РИА «Новости».

По его словам, к производству готовится вторая версия комплекса «Стена».

Представитель «Калашникова» отметил, что Росгвардия сама определит регионы, в которые отправят комплексы. Планируется, что к концу года их изготовят до 10 штук.

Испытания «Стены» провел московский ОМОН. По результатам тестов появились наработки для второй версии. На первой версии был водомет, который решили убрать. «Он оказался лишним в связи с излишним травматизмом», – подчеркнули в «Калашникова».

По его словам, на машине установлены средства фото- и видеофиксации, а также стробоскопы и средства звукового давления.

Во время испытаний машину атаковали, в том числе зажигательной смесью, но комплекс способен сам себя тушить, отметил представитель концерна.

«Основная цель комплекса – снизить потери среди сотрудников Росгвардии», – добавил он. В первую очередь «Стена» просто ограждает агрессивную толпу от сотрудников ОМОНа, «дает возможность сбить накал».

Представитель концерна подчеркнул, что аналогов «Стене» нет ни в одной стране мира. По его словам, что у органов внутренних дел Франции есть подобный автомобиль, но размером с микроавтобус, а не грузовик.

Комплекс «Стена» представляет собой модификацию грузовика «Камаз». Кузов обшит листами металла, на стеклах – металлические решетки. «Стена» оснащена системой, которая в состоянии превратиться в заграждение перед автомобилем с небольшими стеклянными отверстиями. Комплекс переходит из мобильного состояния в рабочее за три–четыре минуты. Ширина заграждения подгоняется по ширине улицы так, что несколько машин могут перекрыть ее целиком.