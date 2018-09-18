В Европе начато расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen

Еврокомиссия (ЕК) открыла антимонопольное расследование против крупнейших автомобильных концернов – BMW, Daimler и Volkswagen Group, их подозревают в сговоре по внедрению технологий очистки выбросов.

«Еврокомиссия открывает официальное антимонопольное расследование в связи с возможным сговором между BMW, Daimler и группой VW (Volkswagen, Audi, Porsche) по разработке и внедрению технологий для очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей», – передает ТАСС заявление Еврокомиссии.

Напомним, ранее в Европе началось расследование по «дизельному скандалу» – речь шла о манипуляциях данными о количестве вредных выхлопов со стороны автопроизводителей. Расследование началось в 2017 году против Audi, который входит в концерн Volkswagen Group.

После скандала власти ФРГ потребовали отозвать 127 тыс. новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI.

Кроме того, в январе сообщалось, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW якобы финансировали тесты на людях.