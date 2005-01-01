Newsweek: США движутся к полномасштабной экономической войне с Россией

Распоряжение президента США Дональда Трампа о санкциях за вмешательство в американские выборы демонстрирует ужесточение политики в отношении России.

«Вместо перезагрузки отношений, которую Трамп обещал в Хельсинки, США движутся в направлении полномасштабной экономической войны с Россией», – пишет передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

Трамп подписал указ о санкциях 12 сентября. В документе нет названий конкретных стран. Согласно ему, санкции могут применяться к физическим, юридическим лицам и к государствам. Они позволяют заморозить активы и ограничить доступ к финансам.