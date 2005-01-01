Мэй присудили приз за перлы по «делу Скрипалей»

Премьер-министр Британии Тереза Мэй стала одной из победительниц международного литературного фестиваля Козьмы Пруткова: ей присудили «Черномор» года.

Участники международного литературного фестиваля Козьмы Пруткова каждый год определяют самые яркие «перлы» политиков и присуждают за них награды, отмечает ТАСС.

Ироническая премия «Черномор» получила свое название в честь российского политика Виктора Черномырдина, автора изречения «хотели как лучше, а получилось как всегда».

С 2014 года среди российских политиков определяется автор самого искрометного высказывания. Однако в этом году решили сделать исключение для Терезы Мэй.

«Вненоминационный приз для зарубежных политиков завоевала премьер-министр Британии за совокупность всех своих высказываний по «делу Скрипалей», – отметили в оргкомитете.

Самым упоминаемым изречением британского политика в связи с так называемым делом Скрипалей стала произнесенная в марте фраза «highly likely» (с большой долей вероятности). Этим выражением она описывала якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «Новичком».

Это словосочетание затем стало сетевым мемом, а представитель МИД России Мария Захарова даже сравнила его с заклинанием против России.

Отметим, что в основной номинации в этом году победил глава Алтайского края Виктор Томенко, который перед выборами заявил: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».

Второе место разделили свердловский областной депутат Андрей Жуковский, заявивший, что «депутат – это переходная ступень между человеком и ангелом», и депутат Саратовской облдумы Станислав Денисенко с развернутым зоологическим сравнением, касающимся потребительской корзины. «В зоопарке Петербурга на содержание одного осла идет 10 тыс. 599 рублей в месяц, а у нас на человека, согласно потребительской корзине, 3 тысячи с небольшим. Домашний хорек съедает в месяц 3 тыс. 720 рублей. Жители нашей области уже не хорьки, но еще не ослы», – подытожил он.