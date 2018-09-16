Кабмин Украины похвастался отсутствием подконтрольных СМИ

Украинские СМИ не контролируются правительством страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Гройсман заверил, что кабмином не контролируется «ни одно» СМИ. Это, по его словам, «очевидный факт». Он также заявил, что СМИ «могут рассчитывать» на правительство Украины, передает «Укринформ».

Гройсман сказал, что ни разу не пытался влиять на СМИ и журналистские расследования, назвав такой подход принципиальной позицией, которую он, по словам самого премьера, не собирается менять.

Напомним, что президенту страны Петру Порошенко принадлежит телевизионный «5-й канал».