Роналду поиздевался над журналистом на поле

Форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду перед тренировкой подшутил над снимавшим репортаж журналистом клубного телевидения.

Роналду заметил съемочную группу и спародировал ведущего на камеру. Ролик был выложен в Twitter новостного портала CalcioMercato.

Знаменитый футболист перешел в «Ювентус» 10 июля из мадридского «Реала», за который он выступал с 2009 года. Стоимость трансфера составила 100 млн евро.