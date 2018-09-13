МИД пригрозил США демаршем в связи с делом Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты собираются провести демарш в отношении США, связанный с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы по делу Марии Бутиной.

«Проведем новый демарш в госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Россия возмущена «попытками министерства юстиции США истолковать консульские визиты к Марии Бутиной, равно как и ноты с требованием соблюдения ее законных прав, в качестве доказательств неких особых обстоятельств», связывающих ситуацию Бутиной с Москвой.

Ранее прокуроры заявляли о том, что российские представители якобы слишком часто посещают Бутину в тюрьме. Американский суд также отказал Бутиной в освобождении, и запретил ее адвокату общаться с прессой.

Бутина была задержана по подозрению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.