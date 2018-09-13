Москалькова обратилась к Трампу по поводу Бутиной и Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить из-под стражи Марию Бутину.

Москалькова сообщила в ходе встречи со студентами Калужского университета, что обратилась с просьбой освободить Бутину к Трампу и генеральному прокурору США, а также к американскому послу, передает РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что «есть и другие меры наказания: подписка о невыезде, залог, все, что угодно».

«Неужели она такое страшное преступление совершила смсками, чтобы применять к ней такие меры?», – добавила Москалькова.

Ответ от Трампа и генпрокурора США пока не был получен, однако правозащитнице удалось встретиться и поговорить с американским послом: «Он сказал, у нас очень строгое законодательство относительно политических преступлений. Не обещал, и это, конечно, меня удручает».

Москалькова также обратилась к Трампу с просьбой помиловать Константина Ярошенко.

«Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы», – добавила она.

Кроме того, омбудсмену удалось получить разрешение США на свидание Ярошенко с женой.

Напомним, Мария Бутина была задержана по подозрению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко в июле рассказал о том, как его пытали американцы. В августе его адвокат оценил перспективы возвращения россиянина на родину.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров в разговоре в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео призвал прекратить преследование Бутиной, а также напомнил о летчике Константие Ярошенко и предпринимателе Викторе Буте.