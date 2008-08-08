Известного выпадами в адрес России украинского министра поймали на взятке

Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна заподозрили в получении взятки. По мнению представителей национального антикоррупционного бюро Украины, он сознательно не декларировал собственность.

«Чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена, а стоимость значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличности в сумме 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4 230 500 грн.», – сообщается на сайте национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Детективы ведомства сообщают, что Омелян не декларировал автомобиль, и не предоставлял информацию об аренде дома, в котором жил со своей семьей.

Омелян известен своими высказываниями о важности прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Ранее он заявлял, что подобный шаг станет «облегчением для украинских граждан» и якобы принесет стране еще большую прибыль.