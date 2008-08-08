На Украине назвали условие для «разгрома России в пыль»

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию давно можно было бы «разгромить в пыль», если бы у нее не было ядерного оружия.

«Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня», – сказал Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

Так он прокомментировал маневры «Восток – 2018», заявив, что учения нацелены на то, чтобы другие страны избегали военного конфликта с Россией.

Во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России «Восток – 2018». Они продлятся до 17 сентября.