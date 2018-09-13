Украинская оппозиция потребовала отставки Климкина за геноцид крымчан

Взгляд
13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 03:08  |  vz.ru
Разделы

Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответит Япония на революционное предложение Путина

У Владимира Путина и Синдзо Абэ сложились доверительные личные отношенияФото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил принять революционное решение по проблеме мирного договора с Японией и заключить его уже до конца 2018 года, отложив спор по Курилам. При этом в документе будут зафиксированы разногласия сторон по территориальному вопросу и намерение решить их мирным путем. Каковы шансы на то, что это действительно удастся осуществить? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 15 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Юнкер призвал ЕС восстановить связи с Россией
          Путин нанес удар по фантазиям британских таблоидовСестра Юлии Скрипаль рассказала о настоящих Петрове и БошировеУказ Трампа пресек рост рубляЗачем американцы уничтожают еще один важнейший договор с Россией
          Британия отреагировала на объявление Россией данных по «отравителям Скрипалей»Минобороны: Американцы уже отсняли постановочные сцены химатаки в ИдлибеПредставлены новые модели iPhoneСуд в Киеве арестовал акции «дочек» российских банков на Украине
          В кабмине Японии не поддержали предложение Путина по мирному договоруЕсть ли у РПЦ союзники в борьбе за УкраинуВ РПЦ заявили о единогласной позиции поместных церквей по украинской автокефалииВ Москве разгромили выставку известного российского художника

          Главная тема


          Россия пугает Китай Монголией

          «поведение не изменилось»


          Американские меры против России «зашли в тупик»

          «никогда не позволим»


          Климкин обозначил главное препятствие для поставок воды в Крым

          «сидит и ржет»


          Российский ведущий объяснил, почему выгнал украинского эксперта из студии

          «серьезный сдвиг»


          В Вашингтоне увидели опасность военного альянса России и Китая

          армия и вооружение


          Назван срок ликвидации зависимости ядерных сил России от Белоруссии

          момент истины


          Франция призналась, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе

          внешнее вмешательство


          США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          Тимати и Нурмагомедов


          Андрей Бабицкий: Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

          Дыра в «Союзе»


          Эдуард Биров: Нужно ли выгонять американцев с МКС за диверсию

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?

          Украинская оппозиция потребовала отставки Климкина за геноцид крымчан

          13 сентября 2018, 01:34

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Партия «Оппозиционный блок» потребовала отправить министра иностранных дел Украины Павла Климкина в отставку в связи с его заявлением о том, что Украина никогда не возобновит поставки воды в Крым.

          В партии подчеркнули, что Климкин должен понести ответственность за обещание оставить Крым без воды, передает ТАСС.

          «Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», – пояснили в пресс-службе «Оппозиционного блока».

          Кроме того, оппозиция потребовала прекратить блокирование подачи пресной воды на полуостров, подчеркнув, что «такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины».

          Накануне Климкин заявил, что Украина никогда не позволит возобновить поставки воды в Крым.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............