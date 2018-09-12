Задержанное в ЮАР российское судно со взрывчаткой отпустили

Посольство России в ЮАР сообщило, что после оформления разрешения на транзит груза российское судно со взрывчаткой покинуло порт страны.

Российский корабль «Лада» покинул порт в субботу вечером, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в ЮАР задержали российский сухогруз с промышленной взрывчаткой. Позже появилась информация о том, что судно завершило выгрузку в порту.