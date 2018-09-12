В ДНР начали розыск нового подозреваемого в убийстве Захарченко

На сайте министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики разместили фото нового подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко.

Мужчина присутствовал в кафе «Сепар» незадолго до взрыва.

«31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране. Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции либо позвонить», – говорится на сайте ведомства.

Обратившимся МВД гарантирует полную анонимность.

Напомним, что Захарченко погиб 31 августа в кафе «Сепар» от взрыва бомбы. После гибели главы ДНР временно исполняющим его обязанности был назначен спикер парламента и полпред в Минске Денис Пушилин.