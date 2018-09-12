Флаг России решили установить в Марианской впадине

На дне Марианской впадины в Тихом океане планируется установить российский флаг, заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

На стенде на Восточном экономическом форуме ФПИ представил планы работ по изучению Марианского желоба с помощью сверхглубокого автономного подводного аппарата, передает РИА «Новости».

Планируется, что это произойдет в следующем году.

На дно Марианской впадины спустится маневрирующий подводный аппарат «Витязь» и донная станция. Специалисты проведут картографирование дна, классификацию объектов, соберут гидрологические данные, сделают фото- и видеопривязку, отберут пробы.

Отмечается, что в ходе работ будут отработаны технологии создания экстремальной подводной робототехники.

«Теперь ждем флаг России на дне Марианской впадины, и это неплохо», – отметил Литвиненко.

В апреле президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рамахнов сообщал, что конструкторское бюро «Малахит» начало разработку проекта глубоководного аппарата для спуска в Марианскую впадину.