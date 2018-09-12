Флаг России решили установить в Марианской впадине

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:26  |  vz.ru
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Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Навальный получил послание из реального мира

Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединокФото: кадр из видео
Главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок «борца с режимом» Алексея Навального. Генерала армии оскорбили клеветнические высказывания блогера в его адрес. И хотя до физического выяснения отношений дело точно не дойдет, сама эта история очень важна для понимания человеческих качеств обоих ее участников. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Флаг России решили установить в Марианской впадине

          12 сентября 2018, 09:20

          Текст: Анна Инсарова

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          На дне Марианской впадины в Тихом океане планируется установить российский флаг, заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

          На стенде на Восточном экономическом форуме ФПИ представил планы работ по изучению Марианского желоба с помощью сверхглубокого автономного подводного аппарата, передает РИА «Новости».

          Планируется, что это произойдет в следующем году.

          На дно Марианской впадины спустится маневрирующий подводный аппарат «Витязь» и донная станция. Специалисты проведут картографирование дна, классификацию объектов, соберут гидрологические данные, сделают фото- и видеопривязку, отберут пробы.

          Отмечается, что в ходе работ будут отработаны технологии создания экстремальной подводной робототехники.

          «Теперь ждем флаг России на дне Марианской впадины, и это неплохо», – отметил Литвиненко.

          В апреле президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рамахнов сообщал, что конструкторское бюро «Малахит» начало разработку проекта глубоководного аппарата для спуска в Марианскую впадину.


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