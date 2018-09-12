Белый дом пообещал ответить Ирану в случае атаки на собственность США в Ираке

Соединенные Штаты привлекут к ответственности Тегеран за любую атаку, которая приведет к ущербу американской правительственной инфраструктуры или жертвам среди американского персонала на территории Ирака, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В Белом доме утверждают, что Иран якобы причастен к беспорядкам в Ираке, передает ТАСС.

По версии Госдепа, беспорядки в Ираке направлены против консульства США в Басре и американского посольства в Багдаде.

Более того, Вашингтон утверждает, что Иран оказывает финансовую поддержку своим ставленникам в Ираке и предоставляет им оружие.

«Америка ответит быстро и решительно ради защиты жизней американцев», – пообещали в Белом доме.

Напомним, в минувшую пятницу власти Ирака объявили режим чрезвычайного положения в провинции Басра из-за начавшихся беспорядков на фоне нехватки в городе чистой питьевой воды и перебоев с электроснабжением. Митингующие напали на генеральное консульство Ирана в Басре, подожгли офисы проиранских политических партий и движений.