Против сжегшего российский флаг подростка завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подростка, который сжег российский флаг, снятый с крыши администрации села в Усть-Куломском районе Коми, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители уточнили, что дело возбуждено по статье «Надругательство над государственным гербом или госфлагом России». Подростку грозит ограничение или лишение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

Напомним, в конце августа полиция задержала подростка, который снял российский флаг с крыши администрации сельского поселения Деревянск в Коми и сжег его. Подросток признал, что сделал это из «хулиганских побуждений».