Подросток в Коми сжег российский флаг

Полиция задержала подростка, который снял российский флаг с крыши администрации сельского поселения Деревянск в Коми и сжег его.

В полиции 16-летний задержанный рассказал, что накануне вечером залез на крышу администрации и снял флаг.

«На следующий день сжег его в кювете у одного из домов села. Остатки флага выбросил в кусты за обочиной», – сообщили в МВД республики Коми.

Подросток сказал, что сделал это из «хулиганских побуждений».

Как сообщили в полиции, ранее он уже состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.