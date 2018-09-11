Песков прокомментировал «претензии» Кремля к главе Хакасии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, откуда появились сообщения о якобы имеющемся недовольстве Кремля главой Хакасии Виктором Зиминым.

Песков заявил журналистам в ответ на соответствующий вопрос, что ему «ничего неизвестно» о недовольстве Кремля Зиминым; он также не в курсе того, «что является источником этих сообщений», передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Хакасии «продолжается избирательная кампания, будет второй тур выборов», потому «говорить о претензиях здесь совершенно некорректно, это обычный избирательный процесс».

Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что в администрации президента якобы считают, что Зимин должен написать заявление об уходе.

По итогам голосования 9 сентября Зимин, выдвинутый «Единой Россией», набрал 32,42%. Первое место занял депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ, 44,81% голосов).

Ни один из кандидатов не набрал больше 50%, потому в республике пройдет второй тур выборов.

«Мы победим. Мы просто сделали выводы (о том), что было неправильно. Сдаваться нельзя», – заявил Виктор Зимин.

Он также опроверг данные о своей возможной отставке до второго тура.