Объявлены окончательные результаты выборов мэра Москвы

По результатам обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы одерживает победу Сергей Собянин, он набрал 70,17% голосов избирателей, сообщает Мосгоризбирком.

Итоговая явка москвичей на выборы столичного градоначальника в единый день голосования 9 сентября составила 30,96%, или 2 млн 259 тыс. 79 человек, передает ТАСС.

Всего в Москве насчитывалось 7,2 млн избирателей. На выборах мэра Москвы в 2018 году работало 3 тыс. 808 избирательных участков, из них 209 расположены за пределами города – в четырех регионах – Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

На предыдущие выборы мэра Москвы 8 сентября 2013 года явились 32,07% избирателей. На тот момент врио мэра Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин победил на выборах мэра столицы, набрав 51,37%, или 1 млн 193 тыс. 178 голоса.

Сам Собянин объявил о своей победе на выборах 9 сентября. «Спасибо за поддержку, друзья! Это наша общая победа», – заявил он.

Президент России Владимир Путин также поздравил Сергея Собянина с победой на выборах столичного мэра.

В России 9 сентября завершился единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.