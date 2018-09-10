Стала известна реакция Ким Чен Ына на послание Путина

Руководитель КНДР Ким Чен Ын положительно отреагировал на послание президента России Владимира Путина, где изложена позиция российского лидера по поводу корейского урегулирования.

Ким Чен Ын заявил, что рассчитывает на помощь России в отношении ослабления санкций США против Северной Кореи. Руководитель Северной Кореи призвал российскую сторону сотрудничать в условиях американских санкций.

«Он сказал, послание прекрасное. Сказал, что видит: роль России на мировой арене растет, она снова стала влиятельным государством. Он очень рассчитывает, что Россия будет предпринимать усилия по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи», – приводит РИА «Новости» слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Матвиенко отметила, что лидер КНДР попросил передать президенту России самые добрые пожелания и отметила, что Ким Чен Ын высоко ценит работу российского коллеги.

Председатель Совета Федерации также рассказала, что Ким Чен Ын отзывался о президенте США Дональде Трампе дипломатично и корректно. Он сообщил, что Корея готова двигаться в сторону денуклеаризации, но не хочет идти навстречу в одностороннем порядке и ожидает ответных шагов со стороны Америки. Это касается в том числе и ослабления санкций со стороны США.

Матвиенко обратила внимание на то, что КНДР уже предприняла два серьезных шага в сторону урегулирования: объявила о прекращении испытаний ракет и готовности ликвидировать ядерный полигон. По ее словам, Ким Чен Ын также выразил желание продвинуться в диалоге с Южной Кореей.

Как рассказала председатель Совета Федерации, Россия планирует создавать все условия для взаимодействия КНДР с США.

«Мы считаем, что это был успешный саммит (встреча КНДР и США в Сингапуре – прим. ВЗГЛЯД) и правильный, и надо поддерживать и дальше контакты США и Северной Кореи. И мы будем тоже создавать для этого условия, чтобы этот диалог продолжался», – сообщила Матвиенко.