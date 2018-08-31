Сделка по покупке фондом Катара акций Роснефти одобрена

Правительственная комиссия по контролю за инвестициями одобрила покупку 14,16% акций Роснефти суверенным фондом Катара QIA.

«Это решение было принято. Совсем недавно», – сказал источник в правительстве, передает РИА «Новости».

В мае консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения по продаже доли в 14,16% в Роснефти. В марте сообщалось, что сделка китайской CEFC с Glencore по покупке акций Роснефти на 9,1 млрд долларов оказалась под угрозой срыва.

В сентябре 2017 года стало известно, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций Роснефти китайской CEFC.