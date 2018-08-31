На МКС произошла новая утечка воздуха

Российские космонавты установили незначительную утечку воздуха на корабле «Союз МС-09» после установки второй заплатки на место трещины, возникшей из-за попадания микрометеорита.

После завершения наложения второго слоя герметика российские космонавты зафиксировали ультразвуковым прибором незначительную утечку на «Союзе», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на переговоры экипажа. Утечка быстро прекратилась.

Через несколько часов космонавты собираются наложить третью заплатку.

Ранее сообщалось, что в эвакуации Международной космической станции из-за пробоины в обшивке российского «Союза» «нет необходимости», как и в отправке на орбиту нового пилотируемого корабля.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в четверг на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Это произошло из-за трещины в бортовом отсеке пристыкованного к МКС российского корабля «Союз МС-09». Трещина появилась в результате внешнего повреждения – конструкторы предположили, что в корабль попал микрометеорит.