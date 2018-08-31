Назван срок индексации пенсий неработающих пенсионеров

Страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты бюджетникам будут проиндексированы с 1 января 2019 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом председатель правительства сообщил на совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы, передает РИА «Новости».

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что в 2019 году индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 7%.

С 1 августа работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии.