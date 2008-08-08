Третьяк решил продать свитер ради нападающего «Сибири»

Руководитель Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк продаст на аукционе свой вратарский свитер с автографом, чтобы помочь собрать деньги на лечение нападающего клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна.

«Хотим помочь ему и чисто морально поддержать. Молодой человек попал в трудные условия жизни, но он спортсмен, думаю, справится. Лично я хочу выставить на аукцион свой свитер «Красной машины», в котором я играл, с автографом. Думаю, продадут его хорошо, и эти деньги пойдут ему на лечение, давайте пожелаем ему здоровья», – сказал Третьяк, передает ТАСС.

О намерении открыть благотворительный счет для пожертвований сообщал профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги.

Финансовую помощь Мнацяну, у которого нашли онкологическое заболевание, обещали оказать и в «Сибири», в которую он перешел в мае.