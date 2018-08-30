Сотрудники Харьковского пограничного отряда остановили на границе российского дипломата, которому запрещен въезд на Украину до 2023 года, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы страны.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что второй секретарь Генерального консульства России в Харькове планировал попасть на украинскую территорию поездом «Москва - Харьков».

Российского дипломата не пустили на Украину, говорится в сообщении.

В июне украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, прибывшему в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.