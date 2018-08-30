На похороны Маккейна придет 106-летняя мать политика

Мать скончавшегося на прошлой неделе американского сенатора Джона Маккейна – 106-летняя Роберта Маккейн – посетит похороны сына, запланированные на 2 сентября.

После церемонии в Вашингтоне Роберта Маккейн отправится в Аннаполис – столицу штата Мэриленд, где будет захоронено тело американского сенатора, сообщает Today.com.

Мать Маккейна не присутствовала на поминальной службе в Аризоне 29 сентября.

Маккейна похоронят на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую он окончил в 1958 году.

81-летний Маккейн умер в субботу после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.