В Кремле рассказали, как будут решать вопрос о наказании за увольнение пожилых

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о санкциях за увольнения работников предпенсионного возраста необходимо обсуждать с представителями бизнеса.

«Это дискуссионный вопрос, и, собственно, дискуссия необходима, чтобы развеять подобные опасения бизнеса», – сказал Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что есть механизмы взаимодействия с бизнесом по подобным вопросам, и организации, объединяющие предпринимателей.

«По линии этих организаций осуществляется постоянная связь, и эти каналы работают», – отмети он.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин в своем обращении говорил и о необходимости «одновременно создавать заинтересованность у представителей бизнеса больше привлекать людей предпенсионного возраста».

«Пока же вряд ли кто-то из представителей бизнеса может сказать, сформулировать, чем сотрудник предпенсионного возраста со своим богатым опытом в худшую сторону отличается от человека, который только закончил высшее учебное заведение», – добавил Песков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в качестве наказания за увольнение работника в предпенсионном возрасте правительство может ввести штраф до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты за полтора года.

В среду в ходе телеобращения президент Путин заявил о необходимости установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.