МИД оценил сроки наращивания ударной группировки США у берегов Сирии

Соединенные Штаты и их союзники могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по сирийской территории всего за сутки, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что американский эсминец «Росс», вооруженный 28 ракетами «Томагавк», и ранее неоднократно входил в зону эффективного применения ракет по САР из акватории Средиземного моря. Другой американский корабль этого же класса, «Салливанс» (эсминец типа «Арли Берк» USS The Sullivans), на фоне сообщений в СМИ поспешил покинуть ту часть Персидского залива, из которой он мог бы гарантированно поразить цели в Сирийской Арабской Республике, передает РИА «Новости» слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

«Однако американские военные, когда опровергали информацию, забыли упомянуть о том, что они могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки», – заметила она.

Сейчас, продолжила Захарова, ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации в Иордании, Кувейте и на Крите и насчитывает порядка 70 носителей около 380 крылатых ракет воздушного базирования. Кроме того, по 28 «Томагавков» есть на борту двух американских эсминцев – «Карни» и «Росс».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась в том, зачем американский президент Дональд Трамп готовит новый удар по Сирии.