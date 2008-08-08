В США уничижительно отозвались о группировке ВМФ России в Средиземном море

Военный аналитик геополитической консалтинговой фирмы Stratfor Омар Ламрани заявил, что США имеют абсолютное господство в Средиземном море, а корабли России не имеют в этом регионе никакого значения.

«Если быть откровенным, США имеют абсолютное господство в Средиземном море, а корабли России не будут иметь никакого значения», – приводит слова Ламрани Task & Purpose.

По его словам, даже с массивным военно-морским присутствием Россия не сможет остановить атаку США на Сирию.

«Если США придут и запустят крылатые ракеты, – как это было в прошлые разы, – русские должны быть идеально расположены, чтобы отбить их. И все равно они не собьют их все, рискуя оказаться вовлеченными в конфликт с США», – заявил Ламрани.

По его словам, США предпринимали ранее значительные усилия, чтобы не навредить российским войскам.

«Не потому, что США не могут уничтожить флотилию судов, если захотят, а потому, что США боятся спровоцировать Третью мировую войну с Россией», – заявил Ламрани.

Накануне сообщалось, что Минобороны разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за все время участия России в сирийском конфликте – в ее состав входят 10 кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.

Между тем, американские войска направили весной в Средиземное море целую армаду боевых кораблей во главе с авианосцем «Гарри Трумэном». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что может Россия противопоставить этой армаде.