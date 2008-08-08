Погиб вице-президент одной из богатейших российских компаний

Вице-президент Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман выпал с девятого этажа «Дома на набережной» в центре Москвы, сообщают в соцсетях.

По предварительной информации, мужчина был трезв, сообщает Telegram-канал Mash.

В НЛМК подтвердили смерть Кумана. «С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств», – сообщили в НЛМК, передает РИА «Новости».

Бруно Чарльз Де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам в июне 2017 года. Ранее подобной должности в корпорации не существовало. В его сферу ответственности входила координация деятельности исследовательских центров производственных площадок «Группы НЛМК», разработка инновационных видов продукции и совершенствование процессов.

До назначения Де Куман занимался научными исследованиями и разработками в области материаловедения в ведущих мировых промышленных лабораториях и научных учреждениях.

Группа НЛМК – международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив группы, Новолипецкий металлургический комбинат, является первым по величине металлургический комбинатом в России.

По данным МСФО за 2016 год, оборот компании составлял порядка 7,7 млрд долларов, чистая прибыль – 0,93 млрд долларов. Владельцем контрольного пакета акций НМЛК и главой совета директоров компании является миллиардер Владимир Лисин.