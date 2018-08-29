Украинские политики подрались в прямом эфире

Экс-депутат Верховной рады Инна Богословская и бывший министр транспорта и связи, экс-глава Запорожской области Евгений Червоненко устроили потасовку в прямом эфире телеканала «112 Украина».

Во время начавшегося в студии спора Богословская сказала Червоненко, что не разговаривает на «базарном языке». В ответ он заявил, что разговаривает, «когда приходит за деньгами».

Бывший депутат закричала: «За какими деньгами?» и попыталась ударить оппонента по лицу, но тот подставил плечо и ушел от удара. После этого их разняли ведущие, но Богословская и Червоненко успели обменяться оскорблениями: «Ты мерзавец!», «Сама ты мерзавка!».