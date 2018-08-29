Температура в Москве побила рекорд

29 августа в Москве стало самым жарким с начала века, температура воздуха на метеостанции на ВДНХ поднялась до 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Абсолютный температурный рекорд для 29 августа был установлен в 1938 году, когда воздух прогрелся до 34,9 градуса, передает «Интерфакс».

По данным Гидрометцентра, в среду температура воздуха в Москве может подняться до 31 градуса, в области – до 32 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказывала, что август стал одним из самых теплых в Москве за 140 лет.