Трамп оценил информацию о взломе Китаем почты Клинтон

Президент США Дональд Трамп назвал «большой историей» сообщения о взломе китайской компанией личного почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Свежая статья: «Китай взломал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон». Они уверены, что это не Россия (я шучу!)? Каковы шансы, что ФБР и министерство юстиции (США) правы? На самом деле очень большая история. Много секретной информации!» – написал Трамп в Twitter.

Газета Daily Caller сообщила, что китайская компания взломала почту Клинтон, получив доступ ко всей корреспонденции. По данным источника издания, кибератака была частью разведывательной операции. Почту взломали, когда Клинтон была главой госдепа, передает РИА «Новости».

При этом офис генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) выявил подозрительную активность на сервере Клинтон еще в 2015 году. Представитель спецслужб США не стал разглашать название компании. Другой источник заявил, что компания лишь служила «прикрытием» для правительства Китая.

Напомним, 13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения в хакерстве 12 россиянам, связанным с якобы вмешательством России в американские выборы 2016 года.

Их обвиняют во взломе компьютерной сети Демократического комитета и краже имен пользователей и паролей сотрудников избирательного штаба Клинтон. Граждан России также обвиняют в опубликовании электронных писем на сайте dcleaks.com.

В феврале Мюллер выдвинул обвинения против 13 российских граждан и трех юридических лиц в попытках вмешательства в американские выборы.