В результате взрыва на Филиппинах пострадали почти 40 человек

Два человека погибли, еще 37 человек пострадали в результате взрыва в городе Исулан на острове Минданао, сообщают СМИ.

Сработала бомба, заложенная под мотоцикл у входа на ночной рынок, передает ТАСС со ссылкой на Reppler.

Полиция установила нескольких подозреваемых, но никто из террористов пока не взял на себя ответственность за взрыв. На острове действуют экстремистские группировки исламистской и маоистской направленности.