США пригрозили отреагировать в случае использования химоружия в Идлибе

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт рассказала о переговорах председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.

Данфорд «со всей ясностью заявил», что США и их союзники «оперативно отреагируют» на подтвержденное применение химоружия в Идлибе или других сирийских регионах.

Как заявила Науэрт, Москва должна «максимально разъяснить» властям Сирии недопустимость использования химоружия, передает ТАСС.