Во вторник вечером доллар и евро ускорили рост относительно рубля на Московской бирже на фоне снижения интереса инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 67,74 рубля по состоянию на 19. 00, это на 21,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро вырос на 51 копейку – до 79,38 рубля, передает «Интерфакс».

Рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения интереса инвесторов к риску после подписания нового торгового соглашения между США и Мексикой. Не поддерживают котировки рубля и высокие цены на нефть.

Утром во вторник курс рубля рос к доллару и евро.